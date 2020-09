Narciso em Férias: Caetano Veloso racconta le sue prigioni

approfondimento

Venezia 2020: i look dei protagonisti maschili

Renato Terra e Ricardo Calil (LO SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA - I VIDEO) optano per il taglio più radicale possibile: 80 minuti di sole inquadrature di Caetano Veloso seduto su una sedia, primo piano, piano medio o figura intera, senza fotografie, immagini di repertorio, divagazioni: l'unico momento estraneo al racconto-intervista è una brillante esecuzione di Hey Jude dei Beatles alla chitarra acustica. All'inizio si fa fatica, ma poi ci si abitua e l'eloquio di Veloso, bravissimo anche come narratore, diventa via via più sentito, appassionato e nient'affatto privo di ironia, lucidità, commozione nel ripercorrere un'allucinante vicenda esempio della "riaffermazione della schiavitù". Tante volte i film parlano del passato per alludere al presente e, anche se Jair Messias Bolsonaro non viene mai espressamente citato, è impossibile non vederlo riflesso in controluce nel racconto delle burocrazie e delle piccole meschinerie da carcerieri di Stato, o ancora meglio nella comicità involontaria del verbale dell'interrogatorio, decisamente la parte più efficace di questo film imperdibile per gli appassionati del grande musicista di Bahia, ma interessante - se supererete lo spaesamento iniziale - anche per tutti gli altri.

