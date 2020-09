Come ad ogni Festival del Cinema che si rispetti, anche a Venezia 2020 al centro dell’attenzione troviamo - insieme ai film - i look di chi ha calcato il red carpet. E se le donne fanno a gara a chi brilla di più, gli uomini non sono certo da meno: che scelgano il classico smoking o puntino invece sull’originalità di una camicia colorata, i flash sono (anche) per loro