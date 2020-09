Per concludere la prima settimana al Lido, arriva il primo dei due film americani in corsa alla Mostra Internazionale d'Arte cinematografica veneziana: una storia d'amore al femminile nel nulla di un far West americano di fine Ottocento, pieno di silenzio, freddo e solitudine. Tra i protagonisti Katherine Waterston, Casey Affleck, Vanessa Kirby e Christopher Abbott