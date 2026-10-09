I MIRACOLI DI SERGIO MARCHIONNE E LA TRAMA DEL FILM

Nato nel 1952 a Chieti, e morto a Zurigo nel 2018 all’età di 66 anni, Sergio Marchionne, diventato celebre anche per i maglioni di cachemire scuri indossati al posto della consueta giacca e cravatta, era stato una figura fondamentale per il rinnovamento della FIAT. Dopo aver iniziato in Canada la carriera di dirigente d’azienda, nel 2004 aveva risollevato la casa automobilistica della famiglia Agnelli, all’epoca danneggiata da precedenti gestioni inefficienti e dalla recessione. Il dirigente aveva lanciato sul mercato nuovi modelli come la Nuova Fiat Bravo e la Fiat Nuova 500. “Spietato e visionario, licenzia i vertici aziendali, insegna a John Elkann (Louis Garrel), il giovane erede improvvisamente gravato dal peso del patrimonio familiare, l'arte del comando e conquista il mercato americano combattendo contro General Motors e Chrysler, salvando la FIAT dal fallimento”, recita la sinossi ufficiale del film Falcon di Marco Bellocchio. Nel 2009 Marchionne aveva ripetuto il miracolo con l’acquisizione di Chrysler, che era stata costretta a una procedura fallimentare guidata dal governo statunitense. Il manager si era offerto di assumere il controllo dell’azienda praticamente a titolo gratuito e, non avendo altra scelta, il Dipartimento del Tesoro americano aveva accettato la sua offerta. La mossa aveva dato così vita alla settima casa automobilistica nel mondo e aveva consentito di decuplicare il valore della Fiat. Nel 2014 Marchionne aveva poi sostituito Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza della Ferrari. “Marchionne divenne molto importante e famoso all'estero”, si legge nel materiale promozionale. “Ma il miracolo ebbe un prezzo devastante. Unendo la tensione tagliente di un thriller finanziario a una profonda introspezione psicologica, Falcon esplora le vette del capitalismo e il fatale, profondo isolamento di un tragico vincitore inghiottito dalla stessa macchina che aveva salvato”.