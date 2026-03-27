Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Perché “I pugni in tasca” di Bellocchio è un film che ci parla ancora

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

La pellicola del 1965 torna in sala in versione restaurata in 4K. È tanto un ritratto del suo tempo quanto una scommessa sul nostro presente, tanto un dramma politico quanto un dramma umano e familiare. Ecco che effetto fa vederla o rivederla oggi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ