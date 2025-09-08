Marco Bellocchio dirigerà Falcon, il film su Sergio Marchionne

Ancora fresco della presentazione alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia della serie tv Portobello sulla vicenda giudiziaria del re della tv anni Ottanta Enzo Tortora, il regista ha annunciato il suo prossimo progetto, un ritratto dell'uomo che ha fatto rinascere la FIAT
Ancora fresco della presentazione all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) della serie tv in sei puntate Portobello sulla vicenda giudiziaria del presentatore e re della tv anni Ottanta Enzo Tortora, ingiustamente incarcerato, il regista Marco Bellocchio ha annunciato il suo prossimo progetto, il film Falcon, che disegnerà invece il ritratto di Sergio Marchionne. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Bellocchio insieme a Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero Del Papa. Le riprese, previste per il 2026, si svolgeranno tra Canada e Stati Uniti. “Mi piace l’idea (perché c’è ancora tanto da fare, siamo solo agli inizi) di raccontare un italiano, Sergio Marchionne, che sfida in America due giganti, GM e Chrysler, e vince”, ha dichiarato il regista. “Non si fa assoggettare, non si fa schiacciare, la sua genialità, il suo coraggio e la sua spietatezza manageriale salvano la FIAT che, come dicevano gli esperti, era “tecnicamente fallita”. Risorge non solo con lui, ma con la partecipazione attiva del giovanissimo “maggiore azionista” e di tutta la famiglia”. E ancora: “Mi piace raccontare di un vincitore, che ritornato in patria, è accolto da alcune istituzioni italiane di sinistra, di centro e di destra con ostilità. Un “vincitore tragico”, lo si potrebbe definire alla fine della storia”.
CHI ERA SERGIO MARCHIONNE
Nato nel 1952 a Chieti, e morto a Zurigo nel 2018 all’età di 66 anni, Sergio Marchionne, diventato celebre anche per i maglioni di cachemire scuri indossati al posto della consueta giacca e cravatta, era stato una figura fondamentale per il rinnovamento della FIAT. Dopo aver iniziato in Canada la carriera di dirigente d’azienda, nel 2004 aveva risollevato la causa automobilistica della famiglia Agnelli, per la quale aveva lanciato sul mercato nuovi modelli come la Nuova Fiat Bravo e la Fiat Nuova 500. Nel 2009 il manager aveva ripetuto il miracolo con l’acquisizione della Chrysler, mossa che aveva dato vita alla settima casa automobilistica nel mondo. Nel 2014 Marchionne aveva poi sostituito Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza della Ferrari.
I PERSONAGGI DEI FILM DI MARCO BELLOCCHIO, DA ALDO MORO A TOMMASO BUSCETTA
Marco Bellocchio ha girato anche altre pellicole dedicate a personaggi celebri. Nel film Buongiorno, notte e nella serie tv Esterno notte, il regista ha raccontato Aldo Moro, rispettivamente interpretato da Roberto Herlitzka e da Fabrizio Gifuni (protagonista anche di Portobello, che sarà la prima produzione italiana originale di HBO a debuttare sulla piattaforma di streaming HBO Max, insieme a Lino Musella nei panni del pentito Giuseppe Pandico, anche spettatore assiduo in cella del programma di Enzo Tortora che aveva fatto il nome del presentatore). Nel film Il traditore, invece, Bellocchio ha raccontato la vita del mafioso e collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, che aveva il volto di Pierfrancesco Favino. In precedenza, il regista ha dedicato il film Il principe di Homburg alla figura di Federico II d’Assia-Homburg e il film Vincere alla figura di Ida Dalser (la prima moglie di Benito Mussolini, con il volto di Giovanna Mezzogiorno). Bellocchio ha inoltre parlato della vicenda di Eluana Englaro nel film Bella addormentata e ha narrato la storia del bambino ebreo Edgardo Mortara, sottratto alla famiglia e costretto a crescere come cattolico nell’Italia dell’Ottocento, nel film Rapito.
