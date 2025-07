Buongiorno, notte, il cast del film di Marco Bellocchio stasera in tv

9/9 ©Webphoto

Alberto Cracco compare nel ruolo del medium, inserito in una delle visioni o scene simboliche. La sua interpretazione accompagna l’atmosfera sospesa e allucinata di certe sequenze. Il suo personaggio non ha un impatto realistico diretto, contribuisce però all’elemento onirico che attraversa il film. In questa foto vediamo Cracco (a sinistra) in una scena di un altro film di Bellocchio, ossia Sangue del mio sangue del 2015