John Elkann compie 50 anni, la storia del presidente di Stellantis

 John Elkann compie 50 anni, storia e carriere del presidente di Stellantis | Sky TG24
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John Elkann compie 50 anni, storia e carriera del presidente di Stellantis. FOTO

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Il primogenito di Alain Elkann e di Margherita Agnelli è nato il 1° aprile del 1976 a New York. A soli 21 anni viene scelto come successore dal nonno Gianni Agnelli: oggi è presidente del Gruppo Stellantis, di Ferrari e CEO di Exor, la holding "cassaforte" di famiglia. Ecco le tappe principali del suo percorso imprenditoriale

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