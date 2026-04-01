John Elkann compie 50 anni, la storia del presidente di Stellantis

Il primogenito di Alain Elkann e di Margherita Agnelli è nato il 1° aprile del 1976 a New York. A soli 21 anni viene scelto come successore dal nonno Gianni Agnelli: oggi è presidente del Gruppo Stellantis, di Ferrari e CEO di Exor, la holding "cassaforte" di famiglia. Ecco le tappe principali del suo percorso imprenditoriale