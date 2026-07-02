Le riprese partiranno in autunno, secondo quanto rivelato dall'AD di Rai Cinema Del Brocco a Riccione. Bellocchio, che ha già diretto l'attore ne "Il traditore" ha anche co-scritto la sceneggiatura

Marco Bellocchio e Pierfrancesco Favino torneranno presto sul set insieme per un nuovo lungometraggio i cui dettagli sono stati svelati a Riccione dove è in corso fino a venerdì 3 luglio "Ciné - Giornate di Cinema", convention dedicata al cinema italiano, anche punto di incontro della stagione estiva per distribuitori, produttori ed esercenti con gli addetti ai lavori.

A sette anni da Il traditore, pellicola candidata alla Palma d'Oro al Festival di Cannes e vincitrice di sei David di Donatello e sette Nastri d'Argento, Favino incontrerà nuovamente dal regista piacentino per Falcon, nuovo film di Bellocchio con al centro la storia di Sergio Marchionne.

Favino si calerà nei panni del protagonista, anticipa Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che parteciperà al film, una produzione di Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema, appunto.

Un film con un cast internazionale La storia di Sergio Marchionne, umana e professionale, arriverà sul grande schermo prossimamente.

Il film è Falcon, dal nome dell'aereo che Marchionne usava per spostarsi Oltreoceano dall'Italia e ritorno.

Bellocchio, che ha ricevuto ulteriori soddisfazione nella sua carriera di successo con la serie Portobello incentrata sulla vicenda di Enzo Tortora, aveva già anticipato che dell'ex dirigente apprezzava in particolare la forza nell'aver vinto molte sfide contro avversari importanti.

Il film sarà, al pari di Portobello, una nuova collaborazione con HBO Max e sarà animato da un cast internazionale.

Del Brocco a Riccione ha anticipato: "Il film non sarà soltanto il racconto di una delle più importanti operazioni finanziarie e industriali degli ultimi decenni. Sarà soprattutto il ritratto di un uomo, della sua visione, della sua determinazione, delle sue responsabilità e delle sue contraddizioni". Approfondimento Portobello di Marco Bellocchio, recensione dei primi due episodi