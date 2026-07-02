Pierfrancesco Favino sarà Marchionne in Falcon, il nuovo film di Marco BellocchioCinema
Le riprese partiranno in autunno, secondo quanto rivelato dall'AD di Rai Cinema Del Brocco a Riccione. Bellocchio, che ha già diretto l'attore ne "Il traditore" ha anche co-scritto la sceneggiatura
Marco Bellocchio e Pierfrancesco Favino torneranno presto sul set insieme per un nuovo lungometraggio i cui dettagli sono stati svelati a Riccione dove è in corso fino a venerdì 3 luglio "Ciné - Giornate di Cinema", convention dedicata al cinema italiano, anche punto di incontro della stagione estiva per distribuitori, produttori ed esercenti con gli addetti ai lavori.
A sette anni da Il traditore, pellicola candidata alla Palma d'Oro al Festival di Cannes e vincitrice di sei David di Donatello e sette Nastri d'Argento, Favino incontrerà nuovamente dal regista piacentino per Falcon, nuovo film di Bellocchio con al centro la storia di Sergio Marchionne.
Favino si calerà nei panni del protagonista, anticipa Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che parteciperà al film, una produzione di Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema, appunto.
Un film con un cast internazionale
La storia di Sergio Marchionne, umana e professionale, arriverà sul grande schermo prossimamente.
Il film è Falcon, dal nome dell'aereo che Marchionne usava per spostarsi Oltreoceano dall'Italia e ritorno.
Bellocchio, che ha ricevuto ulteriori soddisfazione nella sua carriera di successo con la serie Portobello incentrata sulla vicenda di Enzo Tortora, aveva già anticipato che dell'ex dirigente apprezzava in particolare la forza nell'aver vinto molte sfide contro avversari importanti.
Il film sarà, al pari di Portobello, una nuova collaborazione con HBO Max e sarà animato da un cast internazionale.
Del Brocco a Riccione ha anticipato: "Il film non sarà soltanto il racconto di una delle più importanti operazioni finanziarie e industriali degli ultimi decenni. Sarà soprattutto il ritratto di un uomo, della sua visione, della sua determinazione, delle sue responsabilità e delle sue contraddizioni".
Approfondimento
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Bellocchio anche co-sceneggiatore
Favino, attore celebre per le sue numerose interpretazioni di personaggi noti sullo schermo (tra le ultime quella di Salvatore Todaro in Comandante del 2023), dopo Buscetta ne Il traditore di Bellocchio sarà l'ex AD Fiat, un italiano famoso nel mondo che ha cambiato il corso dell'azienda italiana.
Bellocchio ha lavorato anche alla stesura della sceneggiatura che porta la firma di Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano, Stefano Rulli e Oliviero Del Papa.
Nel contesto delle Giornate di Cinema di Riccione, sono stati presentati molti progetti d'autore targati 01 Distribution, inclusi il nuovo film di Nanni Moretti, di Mario Martone, di Gianni Amelio e Paolo Strippoli.
Medusa Film Official - Universal Pictures Italy - Eagle Pictures - MUBI (via Webphoto)
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Come da tradizione, luglio è un momento importante per le uscite in sala, mese di debutto sul grande schermo di nuovi capitoli di grandi franchise, pellicole d'autore e film horror. Da non perdere l'appuntamento con l'ultima fatica di Christopher Nolan, disponibile in più formati di proiezione e il nuovo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya. Per le famiglie c'è anche il terzo film dei Minions, saga spin-off di 'Cattivissimo Me' A cura di Vittoria Romagnuolo