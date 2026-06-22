Il film d’animazione Disney Pixar Toy Story 5 ha dominato il botteghino con 160 milioni di dollari incassati in 4.425 cinema nordamericani, conquistando così il miglior debutto dell’anno negli Stati Uniti e battendo Super Mario Galaxy – Il film di Universal (che aveva invece guadagnato 131,7 milioni di dollari). Il sequel d’animazione rappresenta anche il miglior debutto nella storia del franchise Toy Story, dal momento che ha superato il record stabilito nel 2019 da Toy Story 4, che aveva raggiunto 120 milioni di dollari. L’esordio di Toy Story 5 segna poi il secondo miglior week-end di apertura nella storia dei film d’animazione dopo Gli Incredibili 2 del 2018, che aveva ottenuto 182,7 milioni di dollari. Nel week-end di apertura all’estero, inoltre, Toy Story ha incassato 152 milioni di dollari e ha raggiunto così un incasso globale di 312 milioni di dollari, una cifra che supera il budget di 250 milioni di dollari della pellicola (che esclude le spese di marketing internazionali). Diretto dal regista Andrew Stanton, il film d’animazione Toy Story 5 segue le avventure di Woody, Buzz Lightyear, Jessie e la banda di giocattoli mentre la loro bambina, Bonnie, diventa dipendente dal suo nuovo tablet Lilypad. Taylor Swift ha composto per la colonna sonora il brano I Knew It, I Knew You .

LA TOP 10 E LE NUOVE USCITE

Negli ultimi anni, i sequel dei film d’animazione hanno ottenuto un grande successo al botteghino. Tra loro compaiono Inside Out 2 (2024) di Disney e Zootropolis 2 (2025), che hanno raggiunto nei rispettivi incassi le cifre di 1,6 e 1,8 miliardi di dollari. Nel breve periodo, è quindi probabile che Toy Story 5 diventi non solo il capitolo del franchise con i maggiori incassi (primato che attualmente appartiene a Toy Story 4 con 1,07 miliardi di dollari), ma anche uno dei film di maggior successo dell’anno. “Le famiglie che vanno al cinema hanno trainato l’industria da quando è ripartita alla grande dopo la pandemia nel 2023. Gran parte del successo del genere deriva dai sequel e dai remake in live-action", ha dichiarato David A. Gross, editore della newsletter sul box office FranchiseRe. “Pixar e Disney sono particolarmente brave a far crescere le loro serie episodio dopo episodio. È davvero impressionante”. Al secondo posto, ma a grande distanza, si colloca in film di fantascienza Disclosure Day di Steven Spielberg, che finora ha incassato 78 milioni di dollari negli Stati Uniti e 82 milioni di dollari a livello internazionale, con un totale globale di 160 milioni di dollari dopo due week-end di programmazione. Il film è costato 115 milioni di dollari e, dal momento che gli esercenti trattengono circa la metà degli incassi, per essere redditizio dovrebbe guadagnare circa 300 milioni di dollari a livello globale. Al terzo posto c’è il film horror Obsession di Curry Barker, che ha generato 215 milioni di dollari negli Stati Uniti e 333 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre al quarto posto si attesta un altro succeso horror, Backrooms di Kane Parsons, che ha accumulato 175 milioni di dollari in Nord America e 301 milioni di dollari nel mondo, diventando inoltre il film con il maggior incasso di sempre per A24 (primato che prima apparteneva a Marty Supreme con 191 milioni di dollari). La top five si conclude con Scary Movie, che ha collezionato 97,4 milioni di dollari negli Stati Uniti e 201,9 milioni di dollari nel resto del mondo. La top 10 si arricchisce anche dell’ottavo posto dell’horror soprannaturale Leviticus di Adrian Chiarella, con 2,74 milioni di dollari incassati in 1.076 sale, e del nono posto di The Death of Robin Hood di Michael Sarnoski e con Hugh Jackman, che vanta 2,65 milioni di dollari incassati in 1.782 sale. Altrove, Masters of the Universe e The Mandalorian and Grogu si sono mantenuti stabili, con cali rispettivamente del 37% e del 15%. In ogni caso, l’estate 2026 sembra essere la stagione post pandemia più redditizia, Gli incassi dei primi quattro mesi dovrebbero superare i 4 miliardi di dollari, un risultato che si verificherebbe per la seconda volta dal 2023 grazie al trend “Barbieheimer”. Presto usciranno i film Supergirl, Jackass: Best and Last, Minions & Monsters (lo spin-off di Cattivissimo me), Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man: Brand New Day.