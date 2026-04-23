Il film, scritto e diretto da Michael Sarnoski, presenta Hugh Jackman nei panni di un Robin Hood invecchiato, ferito e tormentato dal proprio passato

A24 ha rilasciato il trailer ufficiale di The Death of Robin Hood, atteso al cinema il 19 giugno 2026. Il film, scritto e diretto da Michael Sarnoski, presenta Hugh Jackman nei panni di un Robin Hood invecchiato, ferito e tormentato dal proprio passato. Un'operazione radicale che ribalta la leggenda e la trasforma in una riflessione cupa sulla violenza, il mito e la redenzione.

Un eroe diverso

Dimenticate la giubba verde, le frecce scagliate in nome dei poveri e l'eroe romantico che sfida lo sceriffo di Nottingham. Il Robin Hood che A24 porterà sul grande schermo nell'estate 2026 è qualcosa di completamente diverso: un vecchio fuorilegge con la barba incolta, gli occhi carichi di sensi di colpa e le mani sporche di sangue.

Al centro del progetto c'è una domanda scomoda: cosa resta di un eroe quando si spogliano le leggende? Il film esplora una versione anziana e gravemente ferita di Robin Hood, alle prese con il proprio passato fatto di crimini e violenze, mentre si trova sotto la cura di una donna misteriosa.

Il personaggio interpretato da Hugh Jackman non nega le storie che circolano su di lui: le smonta dall'interno, rivendicandone la falsità con amarezza. La leggenda, suggerisce il trailer, è stata una costruzione deliberata, una serie di bugie raccontate tanto tempo fa.

Il regista Michael Sarnoski ha dichiarato di aver immaginato Robin Hood come un fuorilegge sanguinario e in qualche modo mostruoso, che ha vissuto abbastanza a lungo da vedere nascere il folklore attorno a sé, ritrovandosi a fare i conti con il divario tra ciò che è stato davvero e l'immagine eroica che il tempo gli ha cucito addosso. È una prospettiva che trasforma il film in qualcosa di più profondo di un semplice action medievale: è un'indagine sul potere narrativo del mito e sulle conseguenze morali di una vita vissuta nel sangue.

Jackman oltre Wolverine

Dopo aver interpretato Wolverine nei film Marvel, tra cui Logan e Deadpool & Wolverine, Jackman si cimenta ora con un nuovo tipo di eroe - o meglio, di anti-eroe - esplorando un capitolo della storia del personaggio che il cinema non ha mai affrontato prima. Il parallelo con Logan è inevitabile: entrambi i personaggi sono guerrieri consumati, entrambi portano il peso di decenni di violenza, entrambi cercano qualcosa che assomigli a una redenzione. Ma dove Logan era ancora ancorato a un codice morale, questo Robin Hood sembra aver perso anche quella bussola.

Il cast e la produzione

Al fianco di Jackman troviamo Jodie Comer nel ruolo della misteriosa donna che gli offre una possibilità di salvezza, Bill Skarsgård, Murray Bartlett e Noah Jupe. Il film si ispira alla ballata seicentesca Robin Hood's Death e le riprese si sono svolte nell'Irlanda del Nord tra febbraio e marzo 2025. Alla regia c'è Sarnoski, già autore di Pig - il sorprendente film con Nicolas Cage - e del recente A Quiet Place: Day One.