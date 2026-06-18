Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Spielberg e gli alieni, da Incontri ravvicinati a Disclosure Day

Gianmaria Tammaro

Nel corso dei suoi 50 anni di carriera, il regista statunitense ha esplorato in modi e con film diversi l'incontro tra l'essere umano e gli extraterrestri, portando sullo schermo il suo senso della meraviglia e un approccio positivo. Come confermato anche dal suo ultimo lavoro 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ