Crime 101-La strada del crimine, cast alla premiere a Londra, da Halle Berry a Hemsworth

Cinema fotogallery
14 foto
©Getty

Nelle scorse ore, il 28 gennaio 2026, si sono riuniti nella capitale del Regno Unito gli attori e le attrici che recitano nell’attesissimo thriller che uscirà in Italia il 12 febbraio. Ecco tutte le star di Hollywood che hanno sfilato sul tappeto rosso per presentare la pellicola scritta e diretta da Bart Layton, tratta da un’opera di Don Winslow. Da Barry Keoghan a Monica Barbaro, i divi che si sono dati appuntamento al cinema Odeon Luxe Leicester Square sono molti

