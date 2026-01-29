14/14 ©Getty

Halle Berry, Mark Ruffalo e Chris Hemsworth all’European Gala Screening posano insieme come un fantastico trio. Il film mostra il confine tra cacciatore e preda, quel confine che in questo caso diventa sempre più sfumato. I personaggi devono affrontare le conseguenze delle loro scelte e capiscono che non si può tornare indietro. Tratto da una novella di Don Winslow, il film si basa su una sceneggiatura co-scritta da Peter Straughan. Nel cast ci sono anche Monica Barbaro e Corey Hawkins, e recitano anche Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte.



Da Ariana Grande a Mark Ruffalo, le star unite contro l'ICE nel nome di Alex Pretti