Festa del Cinema di Roma, vip attesi da Lawrence a Pattinson. FOTO

Festa del Cinema di Roma, vip attesi sul red carpet da Jennifer Lawrence a Pattinson. FOTO
La kermesse cinematografica che va in scena da oggi nella Capitale festeggia i vent’anni con un’edizione ricca di star internazionali e talenti italiani. Dal 15 al 26 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà il fulcro di tutto, anche del tappeto rosso, su cui non mancheranno i divi e le dive: da Christoph Waltz a Matilda De Angelis fino a Daniel Day-Lewis, scopriamo chi saranno i protagonisti
A cura di Camilla Sernagiotto