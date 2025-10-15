Festa del Cinema di Roma, vip attesi da Lawrence a Pattinson. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Festa del Cinema di Roma, vip attesi sul red carpet da Jennifer Lawrence a Pattinson. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
©Getty

La kermesse cinematografica che va in scena da oggi nella Capitale festeggia i vent’anni con un’edizione ricca di star internazionali e talenti italiani. Dal 15 al 26 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà il fulcro di tutto, anche del tappeto rosso, su cui non mancheranno i divi e le dive: da Christoph Waltz a Matilda De Angelis fino a Daniel Day-Lewis, scopriamo chi saranno i protagonisti

A cura di Camilla Sernagiotto

