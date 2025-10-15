Festa del Cinema di Roma, vip attesi da Lawrence a Pattinson. FOTO

11/16 ©Getty

Brian Selznick sarà al centro della Masterclass Sogni e disegni il 21 ottobre nella Sala Petrassi. L’autore e illustratore de La straordinaria invenzione di Hugo Cabret e La stanza delle meraviglie parlerà del suo nuovo romanzo Run Away With Me. L’opera è nata a Roma nel 2020 durante la pandemia e pubblicata nel 2025