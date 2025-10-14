Domenica 19 ottobre, nello spazio Roma Lazio Film Commission, Katia Ricciarelli sarà l’ospite speciale dell’Intermezzo Showcase 2025, evento dedicato ai nuovi progetti cinematografici e teatrali della giovane casa di produzione Intermezzo Srl. Tra i presenti anche Martina Barone, Nina Nicastri, Cecilia Napoli, Giglia Marra ed Enrico Acciani
Sarà Katia Ricciarelli l’ospite speciale dell’Intermezzo Showcase 2025, l’incontro che Intermezzo Srl presenterà domenica 19 ottobre, dalle 17:30 alle 18:15, grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio Film Commission, nello spazio Roma Lazio Film Commission nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.
L’appuntamento offrirà uno sguardo sui nuovi progetti cinematografici e teatrali della giovane casa di produzione romana che, in pochi anni, si è affermata come un punto di riferimento nel panorama indipendente italiano.
Fondata a Roma “dagli artisti per gli artisti”, Intermezzo è attiva nello sviluppo, produzione, post-produzione e promozione di cortometraggi, documentari, spettacoli teatrali e format digitali, con un’attenzione costante all’autorialità e alla sperimentazione.
Dopo i successi di Sette settimane di Enrico Acciani – distribuito da Premiere Film, presentato in un evento collaterale all’81ª Mostra del Cinema di Venezia, selezionato al Short Film Corner di Cannes, al Bifest e ad Afrodite Shorts – e di Animalia di Rocco Anelli, proiettato in un evento collaterale all’82ª Mostra di Venezia e distribuito da Pathos Distribution, Intermezzo si prepara a un 2025 ricco di nuovi traguardi.
I nuovi progetti
Tra le opere in sviluppo spiccano Capre Diem di Alessandra Gori, vincitore del Bando Cortometraggi 2025 del Nuovo Imaie, con Carla Signoris e Nunzia Schiano, e Un’altra comanda di Luca Siragusa, interpretato da Massimo Venturiello – icona del teatro e del cinema italiani – e dalla giovane Giulia Sanna.
Due storie che, tra ironia e introspezione, raccontano fragilità, desideri e possibilità di riscatto, in un equilibrio tra realismo e poesia.
Sul fronte teatrale, Intermezzo presenta una nuova pièce teatrale con Katia Ricciarelli, Alberto Zanetti e Diego Frisina. Un progetto che rende omaggio alla figura della “prima donna”, ribaltandone la connotazione tradizionale per restituirle il suo autentico valore di forza, indipendenza e talento.
Ricciarelli – leggenda della lirica internazionale e attrice premiata con il Nastro d’Argento come miglior protagonista per La seconda notte di nozze di Pupi Avati – porta in scena la propria esperienza umana e artistica in un racconto che intreccia memoria, identità e rinascita, dialogando con le nuove generazioni del teatro contemporaneo.
Intermezzo continua, inoltre, a esplorare linguaggi innovativi con progetti come Dittico estivo di Rocco Anelli (girato in Super8), Heatstroke di Lydia Leiber (realizzato in 16mm e prodotto insieme alla newyorkese Shorelight Pictures), e Gatta Masciara di Lucrezia Delle Foglie, co-prodotto con LiminalSpace e vincitore del Bando Cortometraggi Nuovo Imaie.
Oltre il cinema
La società è attiva anche nel campo della comunicazione e della divulgazione culturale con la webserie In prima linea, ideata da FIMMG e diretta da Paola Verardi, che racconta il mondo dei medici di famiglia, e con il podcast Roar!!, condotto dai critici Martina Barone (Vanity Fair, Hollywood Reporter, Torino Film Festival) e Giuseppe Rossetti, dedicato all’attualità cinematografica.
Con una visione che unisce artigianalità e innovazione, Intermezzo si conferma una realtà in crescita nel panorama dell’audiovisivo italiano, capace