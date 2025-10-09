Festa del Cinema di Roma 2025, guida: eventi e ospiti da non perdere

Introduzione

La XX edizione della Festa del Cinema di Roma sta per aprirsi, celebrando vent’anni di cinema, incontri e anteprime nella Capitale.

Dal 15 al 26 ottobre 2025 Roma si prepara ad accogliere la ventesima edizione della kermesse cinematografica nostrana. L’evento, ormai tra le principali manifestazioni cinematografiche internazionali, torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri spazi della città, trasformando la Capitale in un palcoscenico per film, anteprime, incontri e celebrazioni dedicate alla settima arte.

Con oltre 150 titoli provenienti da 38 Paesi e un calendario ricco di masterclass ed eventi, la Festa celebra il suo ventennale unendo grandi ospiti internazionali, cinema italiano e un’attenzione speciale alla città che la ospita. “È un’edizione che sento un po’ più mia dopo quest’anno trascorso”, ha dichiarato Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema, sottolineando l’obiettivo di superare le 110 mila presenze registrate lo scorso anno.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla Festa del Cinema di Roma 2025.