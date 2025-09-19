Festa del Cinema di Roma 2025, il programma della ventesima edizione

La direttrice artistica Paola Malanga, affiancata da un comitato di selezione, ha costruito un cartellone che unisce cinema d’autore, produzioni internazionali, documentari, serie e incontri con il pubblico. Tra le novità, l’introduzione del Premio al Miglior Documentario e il nuovo Industry Lifetime Achievement Award , che quest’anno andrà a Lord David Puttnam.

Dal 15 al 26 ottobre 2025, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e numerosi altri luoghi della Capitale ospiteranno la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma. Un traguardo importante, celebrato con un programma che guarda al futuro senza dimenticare le radici. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Musica per Roma, con il sostegno di partner istituzionali e media nazionali.

La ventesima edizione introduce diverse novità che arricchiscono il profilo internazionale e sociale della manifestazione. Debutta il Premio al Miglior Documentario , assegnato da una giuria composta da Alexander Nanau, Santiago Maza e Nadia Trevisan, e viene istituito il Premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” , promosso da Save the Children. Tra le sezioni principali, oltre al concorso Progressive Cinema, tornano Freestyle , dedicata a opere fuori formato, e Grand Public , pensata per il grande pubblico. Spazio anche a Proiezioni Speciali , Best of 2025 e Storia del Cinema , con titoli restaurati e omaggi ai grandi maestri. Tra gli eventi collaterali, il Charity Gala Dinner a sostegno di Terre des Hommes e l’anteprima del documentario “Corpo libero”, primo in Italia a trattare l’obesità come malattia cronica. La giuria, presieduta da Paola Cortellesi, assegnerà premi in sette categorie, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e i riconoscimenti intitolati a Monica Vitti e Vittorio Gassman.

Tra i documentari, “ Rino Gaetano – Sempre più blu ” di Giorgio Verdelli e “ La commedia non esiste. Salemme prova Eduardo ” di Raffaele Rago offrono due omaggi profondi alla cultura popolare italiana. E nella sezione Grand Public, “ Elena del Ghetto ” di Stefano Casertano riporta alla luce una figura dimenticata della resistenza ebraica romana.

Spiccano anche “ Cinque secondi ” di Paolo Virzì, commedia malinconica sul riscatto e la solitudine, e “ Io sono Rosa Ricci ” di Lyda Patitucci, prequel di Mare fuori che racconta la trasformazione di una ragazza in lotta per la propria libertà. Monica Guerritore debutta alla regia con “ Anna ”, ritratto notturno e intimo di Anna Magnani, mentre Stefano Lodovichi firma “ Il falsario ”, storia di arte e inganno nella Roma degli anni ’70.

La selezione italiana di quest’anno si distingue per varietà di sguardi e forza narrativa. Tra i titoli in concorso, “ 40 secondi ” di Vincenzo Alfieri ricostruisce le ore che precedettero l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, con un approccio crudo e poetico. Andrea De Sica firma “ Gli occhi degli altri ”, ispirato al delitto Casati Stampa, mentre Francesca Archibugi torna con “ Illusione ”, thriller psicologico ambientato nella provincia umbra.

Sguardi dal mondo: il respiro internazionale della Festa

La selezione internazionale della Festa del Cinema di Roma 2025 è ampia e sorprendente, con titoli che spaziano dal dramma storico al fantasy, dalla commedia satirica al noir psicologico. Tra i più attesi, “Dracula – L’amore perduto” di Luc Besson, rilettura romantica e inquieta del mito del vampiro, e “Hamnet” di Chloé Zhao, che racconta la storia di Agnes, moglie di Shakespeare, con uno sguardo poetico e femminile.

Dal Giappone arriva “Rental Family” di HIKARI, con Brendan Fraser in una commedia agrodolce ispirata a una realtà esistente, mentre “Homo Argentum” di Cohn e Duprat è il film dell’anno in Argentina, satira feroce sull’uomo urbano contemporaneo. “Hedda” di Nia DaCosta reinventa il classico di Ibsen in chiave femminista e glamour, e “Deux Pianos” di Arnaud Desplechin intreccia musica e memoria in un dramma delicato e profondo.

Tra i titoli più impegnati, “Palestine 36” di Annemarie Jacir ricostruisce la rivolta araba del 1936 con un cast internazionale, mentre “The Librarians” di Kim A. Snyder denuncia la nuova censura libraria negli Stati Uniti. E ancora, “Re-Creation” di Jim Sheridan e David Merriman, ispirato a un caso giudiziario irlandese, e “Stardust”, ritratto intimo dei coniugi Venturi e Scott Brown, giganti dell’architettura moderna.