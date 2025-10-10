The Beatles - A Four film, attori e personaggi veri dei film di Mendes

The Beatles - A Four film, attori dei film di Mendes e personaggi reali a confronto. FOTO
Confrontiamo gli attori che interpretano i Fab Four nei quattro biopic che il cineasta inglese dedica alla celebre band di Liverpool. Scopriamo chi sono quindi coloro che si caleranno nei panni di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. E mettiamo fianco a fianco anche le attrici che si caleranno nei panni delle quattro dolci metà dei musicisti, da Anna Sawai alias Yoko Ono a Saoirse Ronan aka Linda McCartney
A cura di Camilla Sernagiotto