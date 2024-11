Vermiglio, il film candidato anche agli European Film Awards

Cinema

La pellicola diretta da Maura Delpero, Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, esce in sala da oggi. Da Martina Scrinzi nei panni della protagonista femminile Lucia fino a Giuseppe De Domenico, scopriamo chi sono gli interpreti del film che racconta dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino quella famiglia perda la pace nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria