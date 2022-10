2/23 Courtesy of Disney

Christian Bale è il dottor Burt Berendsen, genio della medicina che inventa medicinali incredibili. In passato, Russell aveva già lavorato con Bale in American Hustle - L’apparenza inganna e The Fighter, grazie al quale l’attore ha vinto un Oscar come Miglior attore non protagonista. Per concepire l’idea del film, i due hanno passato ore insieme. “Lui mi dava dei libri da leggere – ha raccontato Bale – io trovavo delle idee. C’erano tutti questi personaggi che andavano e venivano, e varie persone che incontravamo e a cui ci ispiravamo”.

