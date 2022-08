Chris Rock conferma di aver rifiutato di condurre gli Oscar 2023

Nonostante la richiesta da parte dell’Academy, il comico protagonista dello slapgate di Will Smith ha annunciato pubblicamente all’Arizona Financial Theatre di Phoenix che non presenterà la cerimonia Condividi

L'ultima edizione dei Premi Oscar, il riconoscimento più importante nel mondo del cinema, è passata alla storia non tanto per i vincitori, quanto per quello che è accaduto sul palco. La cerimonia è stata presentata dall'attore comico Chris Rock che, come di consueto, ha riservato molte battute agli ospiti presenti. Tirando in ballo Jada Pinkett-Smith, moglie di Will Smith, il presentatore ha esagerato con alcune dichiarazioni che non sono affatto piaciute al marito, salito sul palco per rifilargli un ceffone in mondovisione, intimandolo a non parlare della sua compagna.

Oscar 2023 senza Chris Rock approfondimento Chris Rock, in arrivo la serie animata Everybody Still Hates Chris L’evento ha ovviamente scatenato il clamore dei presenti e di tutti i telespettatori collegati. Will Smith è stato bandito per dieci anni dalla cerimonia, con Chris Rock che ha deciso di non porgere denuncia per l’accaduto. Durante una serata all’Arizona Financial Theatre, a Phoenix, il comico ha risposto pubblicamente a chi gli chiedeva se fosse tornato sul palco degli Oscar in qualità di presentatore. Benché l’Academy gli avesse chiesto di essere al timone della cerimonia, Chris Rock ha rifiutato e ha confermato che non parteciperà alla kermesse nel 2023. Inoltre, l’attore ha aggiunto che gli era stato offerto anche uno spot per il Super Bowl, l’evento sportivo più seguito al mondo durante l’anno, ma di aver rifiutato anche quello. Nonostante la sua scelta, Chris Rock ha commentato con la consueta ironia, dichiarando che “presentare nuovamente gli Oscar sarebbe come chiedere a Nicole Brown Simpson di tornare al ristorante”. Infine, per quanto concerne il famigerato schiaffo ricevuto da Will Smith, Chris Rock ha provato a minimizzare l’accaduto affermando di “non andare in ospedale per un semplice taglio con un foglio di carta”.

La carriera di Chris Rock GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Chris Rock ha debuttato nel mondo del cinema con Beverly Hills Cop II – Un piedipatti a Beverly Hills nel 1987. La sua carriera è stata spesso caratterizzata da film comici e irriverenti come Manuale d’infedeltà per uomini sposati del 2007, Un weekend da bamboccioni del 2010 e Il funerale è servito sempre del 2010. Tuttavia, Chris Rock ha fatto parte anche di pellicole di altro genere come Arma letale 4 nel 1998 o, più recentemente, nel 2021 in Spiral – L’eredità di Saw, sequel/spin-off della saga de L’Enigmista dove interpreta il detective Zeke Banks che indaga sugli omicidi compiuti da un emulatore di John Kramer. Il prossimo 3 novembre, invece, uscirà in Italia il film Amsterdam dove recita nella parte di Milton. Accanto a lui un cast d’eccezione composto da Christian Bale, Margot Robbie, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy e Taylor Swift. Infine, ha presentato la cerimonia degli Oscar nel 2005 e nel 2016, con la terza che non sarà nel 2023 ma rinviata a data da destinarsi.