Chris Rock, in arrivo la serie animata Everybody Still Hates Chris

Lo avevamo lasciato sul palco degli Oscar ancora incerto dopo il pugno di Will Smith, ma Chris Rock non è stato con le mani in mano. A detta dello stesso attore, come ha riferito in interviste recenti, è tornato subito al lavoro e a confermarlo è l'annuncio di MTV Entertainment. È infatti in fase di produzione la serie animata intitolata Everybody Still Hates Chris, nuova versione della serie comedy con Chris Rock.

Cosa sappiamo della serie animata con Chris Rock approfondimento Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar. VIDEO Ad annunciare l’arrivo della serie animata Everybody Still Hates Chris è stata la stessa MTV Entertainment con un comunicato. La serie porterà sugli schermi una nuova versione della comedy con il famoso comico americano. Gli episodi saranno disponibili su Comedy Central e Paramount+: quello che sappiamo è che si tratta di una serie animata, nella quale Chris Rock sarà narratore, oltre che produttore esecutivo dello show. Stando alle prime notizie, gli episodi saranno ispirati alla fine degli anni Ottanta, anni nei quali il comico era un teenager, magro e secchione in una grande famiglia della classe operaia di Bed-Stuy, a Brooklyn. Al reboot animato lavoreranno nel team della produzione CBS Studios e 3 Arts Entertainment, già produttori della comedy Everybody Hates Chris, in collaborazione con MTV Entertainment Studios. A ricoprire il ruolo di showrunner sarà Sanjay Shah, già showrunner di South Park, e sarà anche l’autrice dell’episodio pilota della serie. Il reboot riguardante Chris Rock è solo una delle novità in casa MTV Entertainment Studios, che ha ampliato il portfolio di animazione per adulti, da Digman allo spin-off della serie animata Daria, passando per Beavis and Butt-head e South Park.