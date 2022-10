11/11

Una celebrità sicuramente unica: due vittorie a Sanremo in pochissimi anni, Eurovision, palchi in giro per l’Europa, e la vita di un umile ragazzo, che coi propri valori, ma soprattutto una voce incredibile, riesce a realizzare un sogno. Mahmood è noto per le molteplici collaborazioni con importantissimi personaggi della musica: Elisa, Fabri Fibra, Elodie… insomma, la sua musica ha conquistato migliaia di ascoltatori che lo supportano da anni in giro per il mondo, come è anche possibile vedere dai milioni di streaming su Spotify, e le visualizzazioni su Youtube

Vanity Fair, in copertina Mahmood e Blanco ma Instagram la censura