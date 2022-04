Mahmood, tour al via al Bataclan: il pubblico canta “Brividi”. VIDEO

L’artista si è esibito in un concerto sold out nella sala dove il 13 novembre 2015 morirono 90 persone in un attentato terroristico. Fra le canzoni anche quella con cui ha vinto Sanremo in coppia con Blanco, cantata all’unisono da tutto il pubblico. Il Ghettolimpo Summer Tour proseguirà con le date di Losanna, Londra, Madrid e Milano

Il concerto e le prossime tappe

leggi anche

Mahmood, ecco il Ghettolimpo Summer Tour. Tutte le date annunciate

Il concerto è sold out, così come le prossime date a Losanna, Londra, Madrid e Milano. Mahmood canta tutti i suoi più grandi successi: da Soldi - con cui vinse Sanremo nel 2019 - a Gioventù bruciata, passando per Inuyasha, Klan, Barrio e Il Nilo nel naviglio. E, intervistato dal TG1 prima dell’esibizione, parlando del Bataclan dice: "Questo posto ha un significato speciale: non arrendersi alla violenza. In un luogo come questo la gente crea connessioni che non devono essere mai interrotte: sono qui per far sì che la musica unisca, non divida".