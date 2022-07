Brad Pitt, Sangiovanni e Mahmood: gli uomini con la gonna. FOTO

14/14 ©Getty

Michael Urie è l'attore statunitense che ha ottenuto la fama come Marc St. James nella serie comica di Ugly Betty. Eccolo sul tappeto rosso del Met Gala 2019 con un abito che per metà è femminile, con la gonna, e per metà maschile. Il tema del Met Gala di quell'anno era “Camp: Notes on Fashion”. Urie giugno 2009 Urie si è autodefinito "un membro della comunità LGBT" sul suo sito web. In un’intervista del febbraio 2010 a The Advocate ha dichiarato di identificarsi come queer, perché non si è mai sentito sbagliato quando è stato con una donna