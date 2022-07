Come indossare il bikini in città copiando le star e le modelle?

1/13 Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni

Dalla sabbia all'asfalto, il bikini è diventato un capo perfetto anche per la città e le star della moda e dello spettacolo lo hanno ufficialmente adottato nel guardaroba quotidiano. Il top dei bikini è onnipresente nei look estivi, come sostituto dell'intimo o come semplice top. Ecco la versione di Chiara Ferragni con un capo della linea beachwear Chiara Ferragni Brand

GUARDA IL VIDEO: I costumi scelti dalle celebrities per l'estate 2022