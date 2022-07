Vacanze nelle città d'arte: cosa indossare copiando le celebrities

6/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @victoriabeckham

Sofisticati e coordinati. Victoria e David Beckham sono maestri dell'estetica e le loro apparizioni pubbliche riflettono pienamente il loro gusto contemporaneo e sempre attento alle tendenze. Eccoli in barca a Venezia dove si sono recati per festeggiare il loro 23esimo anniversario di matrimonio, entrambi in bianco e giallo. La stilista ha puntato su un long dress in puro cotone, un capo essenziale, ottimo per il dailywear

