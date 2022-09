Venezia 79, gli arrivi di oggi da Michele Placido a Elodie

Appuntamento con la quinta giornata della 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Oggi in concorso L’immensità di Emanuele Crialese con Penélope Cruz, The Whale di Darren Aronofsky e I figli degli altri di Rebecca Zlotowski. In corsa nella sezione Orizzonti Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa con protagonista Elodie, fuori concorso The Kiev Trial di Sergei Loznitsa. Ecco i protagonisti del giorno sfilare sul red carpet sotto i flash dei fotografi, tra loro Elodie, Michele Placido e Tommaso Ragno