Monica, undici minuti di applausi per il film del regista italiano Pallaoro

Undici minuti di applausi per Monica di Pallaoro: accoglienza ottima per Andrea Pallaoro, secondo regista italiano a passare nel concorso di Venezia 79. La premiere del film in Sala Grande ha registrato ieri ben 11 minuti di applausi (gli stessi ieri sera per Bones and All di Luca Guadagnino). Il regista trentino, da 23 anni in Usa, era emozionato, con la famiglia in sala venuta ad applaudirlo. Commossa anche la protagonista Trace Lysette, attrice transgender, con accanto Patricia Clarkson che nel film interpreta la madre di Monica. Prodotto da Varient Entertainment, Solo Five Productions, Melograno Films Propaganda Italia, Fenix Entertainment, Rai Cinema e Alacran Pictures, sarà in sala prossimamente distribuito da I Wonder Pictures.