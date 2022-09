Monica, un viaggio nell’identità di genere alla Mostra di Venezia

“Diventa ciò che sei!”. Diceva il” filosofo con il martello” Friedrich Wilhelm Nietzsche. Un invito assolutamente condivisibile, tuttavia assai complicato da portare a termine. Lo sa benissimo Trace Lysette che con il suo talento e la sua bellezza ha abbacinato il Lido. L’attrice e attivista transgender (La Shea della imprescindibile serie tv Transparent) è l’indiscussa protagonista di Monica, film in concorso alla 79.ma Mostra del Cinema di Venezia. Fra risvolti autobiografici e difficili rapporti familiari, il regista italiano dopo Hannah, ambienta negli Stati Uniti una storia dove la transessuale non è una figura secondaria, ma il fulcro dell’intera vicenda. Si tratta di un evento davvero raro se parliamo di film diretti da cineasti nostrani

Anche in Monica, Pallaoro conferma il suo approccio intimo è gentile alle storie che sceglie di raccontare. Un cineasta che predilige i silenzi, un autore che gioca con la sottrazione, Anche quando parla di rifiuti, di una madre che cita Il padrino (“la famiglia viene prima di tutto”) e poi rinnega la propria figlia perché non ne accetta la transessualità. Quindi tematiche come il perdono, la difficolta di guarire dai propri traumi emotivi sono illustrati con garbo, pur senza edulcorare alcunché della vita della protagonista che dà il titolo al film. Tra massaggi, telefonate erotiche, appuntamenti mancati, ferite ancora aperte, abbracci rubati, demenze senili, sedute di make up, chiame tatuaggi, la pellicola è intrisa di dolore, ma anche di voglia di riscatto