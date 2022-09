Women's Stories, la serata organizzata da Vanity Fair a Venezia. FOTO

1/15

La sera del 2 settembre a Palazzo Rocca Contarini Corfù, durante la 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, scrittrici, sceneggiatrici, registe, produttrici, attrici e artiste internazionali si sono incontrate per raccontare le proprie storie e condividere progetti, idee e sogni in Women's Stories, gala organizzato da Vanity Fair e Red Sea International Film Festival che si è posto come un ponte culturale per unire mondi e progettualità senza frontiere: dall’Arabia Saudita all’Africa, dall’Europa all’America

GUARDA IL VIDEO: Venezia 79, Guadagnino e Chalamet insieme in Bones and All