Tra gli ospiti più attesi della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2021 ci sarà Jessica Chastain, la protagonista della serie tv in onda su Sky Scene da un matrimonio, nella Capitale per partecipare a uno degli Incontri Ravvicinati organizzati dal festival e per presentare il suo ultimo film, Gli occhi di Tammy Faye





