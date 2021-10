Festa del Cinema di Roma 2021, i film più attesi di questa edizione

La sedicesima edizione della manifestazione si aprirà ufficialmente il prossimo 14 ottobre con il film con 'Gli occhi di Tammy Faye' Jessica Chastain. Attesa anche per la pellicola di chiusura Eternals, il nuovo cinecomic targato Marvel che vede nel cast Angelina Jolie e Salma Hayek. Nel mezzo una programmazione ricchissima e articolata. Da non perdere Condividi:

Dal 14 al 24 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma. Un'edizione, la sedicesima, che cade in momento particolare per le sale cinematografiche che, dopo le chiusure dovute alla pandemia, si apprestano a riaccogliere finalmente il 100% degli spettatori. Tanti i film importanti che saranno presentati in questa edizione 2021. Vediamo i più importanti

Festa del Cinema di Roma 2021: i film in programma approfondimento Festa del Cinema di Roma 2021, dai biglietti al programma: tutto quell Quelli italiani sono quattro ovvero il nuovo film di Pif E noi stronzi rimarremo a guardare, che schiera nel cast Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli; l'atteso Promises con Pierfrancesco Favino e Kelly Relly, il nuovo film di Sergio Rubini, "I fratelli De Filippo" e "L'arminuta" di Giuseppe Bonito. Purtroppo non ci sarà l'attesissimo Diabolik ma i Manetti bross incontreranno il pubblico svelando in anteprima qualche scena. Tra gli eventi speciali già cult: il documentario "Zlatan", dedicato alla vita di Ibra e che uscirà poi nelle sale l'11 novembre. Segnaliamo anche il documentario su Scalfari, realizzato dalle figlie, e il biopic su Caterina Caselli. Da non perdere "Io sono Babbo Natale’ diretto da Edoardo Falcone, film di pre-apertura dela Festa con l’ultima interpretazione di Gigi Proietti accanto a Marco Giallini Sul versante straniero, il grande evento è ovviamente il film di chiusura Eternals, il nuovo cinecomic targato Marvel che vede nel cast Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden e Gemma Chan. Da non perdere però anche quello di apertura: ovvero "The Eyes of Tammy Faye" di Michael Showalter, con Jessica Chastain e Andrew Garfield, incentrato sulla celebre telepredicatrice che assieme al marito creò la più nota rete televisiva di trasmssioni religiose nel mondo e un parco a tema cristiano, protagonista di una rapida ascesa e di una serie di scandali che ne determinarono la caduta. Tra le altre pellicole in programma troviamo: "C’Mon C’Mon" di Mike Mills, con Joaquin Phoenix, la versione in musical di Cyrano, diretto da Joe Wright, il documentario "American genius" dedicato a Frank Miller e il francese "Les Jeunes amants", con protagonista Fanny Ardant. Tra le chicche, anche la versione integrale del film di denuncia "Jfk" di Oliver Stone e il documentario voluto nientemeno che da Papa Francesco: "Stories of a generation". Al centro, il racconto della terza età attraverso la voce narrante del Papa e il racconto di persone anziane, vip e non. Il primo nome è Martin Scorsese...