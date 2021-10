Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma, subito sold out l’incontro

Grande attesa per Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma . In soli 4 minuti dall'apertura delle prevendite è andata sold out la masterclass con Johnny Depp per il pubblico, in programma ad Alice nella Città alle 19 del 17 ottobre all'Auditorium della Conciliazione.

Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma

I 400 biglietti previsti per l'evento sono stati venduti in pochi minuti, lasciando delusi molti fan che hanno iniziato a telefonare agli uffici di Alice nella Città, come riportato proprio dagli organizzatori. Per questo motivo si sta valutando di aprire a nuove vendite, visto che dal 15 ottobre andranno in vigore le nuove regole di capienza indicate dall’ultimo Dpcm. Johnny Depp parteciperà a due incontri, uno per presentare la web-series animata “Puffins”, in cui uno dei protagonisti è a lui ispirato. Ci sarà poi una master-class dedicata ai tanti personaggi interpretati dall'attore. “Abbiamo in programma una masterclass aperta al pubblico in cui mostreremo spezzoni dei suoi film e avremo modo di farci raccontare cosa c’è dietro ai suoi tanti personaggi - spiegano gli organizzatori - Ci sono attori, infatti, che risultano inscindibilmente legati ad alcuni dei ruoli che hanno interpretato nella loro carriera: Edward mani di forbice, Jack Sparrow, Willy Wonka, hanno vissuto avventure così epiche grazie anche al carisma di Johnny Depp. Attori come lui hanno dato anima e corpo a personaggi entrati nell’immaginario del pubblico di diverse generazioni e per questo, nonostante il tempo che passa, rimangono tra i più amati e iconici di tutti i tempi”.