Spazio per un’anteprima mondiale a Roma a ottobre. Tutti i personaggi saranno doppiati da Zerocalcare, tranne l’iconico Armadillo. La serie sarà visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick

Nessuna data d’uscita è stata però fornita per quasi un anno, da dicembre 2020 a ottobre 2021, quando finalmente il fumettista ha condiviso sui propri social un nuovo teaser trailer. Nel filmato si scusa con i fan e scherza col fatto che qualcuno stesse iniziando a ritenere il tutto una montatura. Scherzi a parte, la serie è ormai pronta ed è stata anche data una data d’uscita. Non servirà far altro che avere pazienza per poco più di un mese. “Strappare lungo i bordi”, infatti, uscirà il prossimo 17 novembre.