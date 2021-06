Strappare lungo i bordi, Zerocalcare aggiorna i fan su serie Netflix

Come dimenticare il clamoroso annuncio di una serie animata di Zerocalcare su Netflix? Il breve teaser trailer fece esplodere di gioia i fan del celebre fumettista. Da allora, però, sono trascorsi molti mesi e nessuna nuova notizia è stata offerta dall’autore o dalla piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e NOW .

Dopo gli esperimenti di grande successo durante il 2020, al fine di raccontare la pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) in maniera differente, Zerocalcare ha deciso di non abbandonare l’animazione ma puntare tutto su di essa. Un progetto di ampio respiro, nel quale è coinvolto in maniera diretta, ma del quale non può parlare. Sappiamo che ci sarà spazio per i personaggi cult dei suoi fumetti, da Secco a Sarah, dall’Amico Cinghiale all’Armadillo, che avrà la voce di Valerio Mastandrea . Siamo però fermi a questo, ovvero a quanto si sapeva al momento dell’annuncio. L’autore ha però voluto aggiornare i fan, spiegando loro come stia procedendo il lavoro.

Zerocalcare parla della serie animata

Zerocalcare ha deciso di rispondere una volta per tutte alle tantissime domande dei propri fan. Ogni giorno c’è qualcuno che gli chiede quando finalmente la serie “Strappare lungo i bordi” sarà disponibile. C’è anche chi, per ora, si accontenterebbe di un trailer.

Ecco, dunque, un fumetto riassuntivo della situazione attuale. In breve Netflix, rappresentato come l’Occhio di Sauron, gli impedisce di rivelare qualsiasi dettaglio. Divieto assoluto a foto dello schermo, bozze di disegni o altro materiale. Per il momento tutto deve restare top secret. Sarà la piattaforma, in seguito, a orchestrare il lancio dello show, che è ancora privo di una data d’uscita ufficiale.

L’aggiornamento più importante riguarda il fatto che Zerocalcare stia continuando a lavorarci alacremente, così come il team a disposizione. La produzione è tutt’altro che ferma, nonostante il lungo silenzio: “Io sono fomentato e mi piglia bene (non mi sono ancora pentito di essere nato e maledetto per essermi imbarcato in questa cosa). Uscirà. Non tra una settimana ma neanche tra un anno. Una via di mezzo”.

Ciò ha spinto alcuni a ritenere, sui social, probabile un rilascio sul finire del 2021. Non è da escludere ma non vi sono garanzie in merito. Non è da escludere, infatti, un lancio nella prima parte del 2022.

Era stato lo stesso Zerocalcare a parlare della serie, per quanto possibile, mesi fa, al tempo del teaser: “Si tratta di una storia che mi sta molto a cuore e la sto facendo come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia. Al tempo stesso, come si vede già a partire da questi 50 secondi, questa cosa è realizzata decisamente meglio di quello che è nelle mie possibilità. Questo perché ci stanno lavorando persone che fanno la differenza tra quello che faccio per i fatti miei e quello che stiamo realizzando qui”.