Eternals, nuove foto del film Marvel

Dopo aver dedicato le sue ultime copertine ai protagonisti dell’atteso film “ Eternals ”, il magazine britannico Total Film ha pubblicato sul suo profilo Instagram altre immagini inedite del lungometraggio dei Marvel Studios, diretto dal premio Oscar Chloé Zhao , che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 3 novembre . La pubblicazione è seguita ad alcune dichiarazioni fatte dalla regista in occasione del Festival del Cinema di Venezia e riprese dalle pagine del giornale Harper’s Bazaar. Chloé Zhao ha raccontato che, quando ha proposto le sue idee per “Eternals” ai Marvel Studios, ha utilizzato le foto di alcune pellicole del regista e collega Denis Villeneuve, di cui si è detta una grande fan.

“Eternals”, la trama

“Eternals” è il nuovo cinecomic prodotto dai Marvel Studios, tratto dal fumetto “Eterni”, pubblicato per la prima volta nel 1976 e ideato da Jack Kirby. Milioni di anni fa, degli esseri cosmici chiamati Celestiali iniziano una serie di esperimenti da cui hanno origine gli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, che oltre ad essere eterni, hanno poteri sovrannaturali e una forza incredibile. Sono in grado di volare, di teletrasportarsi, di controllare le menti altrui e persino di manipolare la materia a livello molecolare. Per queste loro peculiarità, gli Eterni vengono inviati sulla Terra con lo scopo di proteggere l’umanità dalle minacce dei Devianti, creati anche loro dai Celestiali e loro acerrimi nemici. Le due razze daranno luogo a una battaglia che durerà per anni e che cercherà di sancire il dominio di una sull’altra.

Il 26esimo film dell’universo Marvel

“Eternals” è la 26esima pellicola e fa parte della Fase 4 dell’universo cinematografico Marvel. Il film è stato girato alle Canarie, a Los Angeles e in varie zone di Londra. Durante le riprese alle Isole Canarie, parte della produzione e del cast viene evacuata da una località di Fuerteventura a causa del ritrovamento di un ordigno esplosivo, che si ritiene provenga da una base nazista. La colonna sonora del film è stata curata da Ramin Djawadi, che aveva composto in passato anche quella del film “Iron Man”. Lo scorso 24 maggio è stato distribuito il teaser della pellicola, seguito dal primo trailer ufficiale pubblicato il 19 agosto. L’uscita del film nelle sale cinematografiche americane era stata prevista per il 6 novembre 2020, data poi rimandata a febbraio e successivamente a novembre 2021 a causa della diffusione del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). “Eternals” uscirà negli USA il 5 novembre, mentre in Italia il 3 novembre.