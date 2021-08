Angelina Jolie apre Instagram con una lettera di una ragazza afghana

L'attrice statunitense, dal 2001 ambasciatrice per le Nazioni Unite, ha annunciato di voler dedicare spazio alle persone che in tutto il mondo lottano per ottenere i diritti più elementari: "Vent'anni fa sono stata al confine afghano, quello che è successo non ha senso"

Angelina Jolie è dal 2001 ambasciatrice di “buona volontà” dell'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr) e delle Nazioni Unite e non poteva non partire dalle drammatiche notizie di questi ultimi giorni dall'Afghanistan. Anzi, ha proprio dichiarato che ha finalmente deciso di sbarcare su Instagram per condividere le storie e le voci di chi lotta per i più elementari diritti umani in giro per il mondo. “In questo momento, la popolazione afghana non riesce più a comunicare liberamente attraverso i social media. Due settimane dopo l'11 settembre, mi ritrovai al confine afghano e incontrai parecchi rifugiati che stavano scappando dai Talebani. Era vent'anni fa. Fa male rivedere il popolo afghano nuovamente preda della paura e dell'incertezza che ha travolto il loro Paese. Aver sprecato così tanto tempo e denaro, aver sacrificato vite e sangue solo per approdare a questo fallimento è una cosa incomprensibile”.