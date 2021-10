Pif, il suo film Sky Original alla Festa del Cinema di Roma

A cinque anni di distanza dal suo ultimo ciak, Pif torna con una nuova pellicola che vede come protagonisti Ilenia Pastorelli e Fabio De Luigi. Il film sarà presentato come Evento Speciale alla prossima Festa del Cinema di Roma

Sarà presentato come Evento Speciale alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film Sky Original diretto da Pierfrancesco Diliberto in arte “Pif” che s’intitolerà "E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare". Una critica della società moderna in cui la tecnologia controlla la nostra vita“ così l'aveva raccontato Antonella d’Errico, executive vice president programming Sky Italia.

La pellicola che vede come protagonisti, Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lonbardi e Eamon Farren, racconta la storia di Arturo, un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Ma non perderà soltanto il lavoro ma in un solo colpo anche fidanzata e amici. L'unica consolazione alla sua solitudine sarà Stella, un ologramma nato da una app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo si troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l'amore e la libertà, ammesso che esistano davvero…