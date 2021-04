9/10 @Dreamworks

Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7), regia di Aaron Sorkin. Il film narra del processo ai cosiddetti Chicago Seven, un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam accusati di aver cospirato per causare lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale avvenuto il 28 agosto 1968 a Chicago in occasione delle proteste alla convention del Partito Democratico.

