Oscar 2021, i film candidati: trama, cast e trailer di Mank

Dopo 6 anni di silenzio il ritorno al cinema di David Fincher non poteva passare inosservato. Dopo la sua ultima opera, l' ambiguo e tortuoso Gone Girl, lo ha fatto con Mank, un'opera in bianco e nero ambientata nella luccicante Los Angeles degli anni Trenta, quando la scritta sul Monte Lee era ancora intera: HOLLYWOODLAND.



La sceneggiatura di Mank è firmata da Jack Fincher, padre del regista, giornalista e scrittore scomparso nel 2003, che aveva tramandato a suo figlio la storia aspra e complessa di Herman J. Mankiewicz, fratello maggiore del più famoso Joseph Leo (autore di capolavori come Eva contro Eva e Lettera a tre mogli). Uomo brillantissimo, sagace battutista, sceneggiatore-ombra di molte pietre miliari della storia di Hollywood (dal Mago di Oz in giù), affetto dagli inguaribili vizi della bottiglia e del gioco d'azzardo, fu imbarcato dal giovane e rampante Orson Welles nella grande avventura di Quarto Potere quando era ormai un emarginato dagli studios: attinse dalle sue agrodolci esperienze personali per scrivere una delle più grandi sceneggiature di ogni tempo nel giro di poche settimane, immobilizzato a letto per un incidente alla gamba – oggi si chiamerebbe smart working.

Lo spettatore medio di oggi avrebbe tutto il diritto di chiedersi: perché nel 2020 un autore così affermato come Fincher sente il bisogno di raccontare l'ennesima storia di Hollywood che racconta e celebra sé stessa, sottolineando una volta di più il suo attuale distacco dal mondo reale? "Dobbiamo riportare la gente al cinema, ma come?", si chiede a un certo punto uno dei cento produttori e addetti ai lavori che si succedono sullo schermo a velocità rutilante (a proposito, magnifica la caratterizzazione di Louis Mayer, padre padrone della Metro-Goldwyn-Mayer). La grande ironia di Mank è che Fincher si pone questa questione – evidentemente molto attuale – in un film letteralmente salvato da Netflix: non solo perché le sale sono chiuse, ma soprattutto perché oggi solamente Netflix regala ai grandi autori la libertà concessa nel 1940 a Welles e poi sempre desiderata ma quasi mai ottenuta dai suoi colleghi negli ottant'anni successivi. Se oggi Scorsese vuole girare il gangster-movie definitivo di tre ore e mezza con Al Pacino e Robert De Niro, può farlo con Netflix. Se oggi Charlie Kaufman vuole mettere in scena il suo ultimo cerebrale rovello e chiamarlo Sto pensando di finirla qui, Netflix glielo consente senza battere ciglio: ma questo non è necessariamente un bene, perché un produttore attivo, competente e propositivo – insomma, un buon produttore – è parte integrante e necessaria del processo di realizzazione di un film.