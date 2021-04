Tra i candidati agli Oscar 2021 nella categoria Miglior Film c'è anche 'Sound of Metal' di Darius Marder, con protagonista un intenso Riz Ahmed nei panni di un batterista che da un giorno all'altro perde quasi completamente l'udito Condividi:

Sound of Metal, la trama del film Sound of Metal, film del 2019 dello sceneggiatore e regista Darius Marder (sceneggiatore di Come un tuono, 2012), è tra i candidati agli Academy Awards 2021 in ben 6 categorie: Miglior film, Miglior attore protagonista (Riz Ahmed), Miglior attore non protagonista (Paul Raci), Miglior sceneggiatura originale, Miglior montaggio, e Miglior sonoro. Ecco di cosa parla.

approfondimento Oscar 2021, la lista completa delle nomination Il batterista punk-metal Ruben (Riz Ahmed), che ha un passato fatto di tossicodipendenza ed è sobrio da quattro lunghi anni, è in tour con la sua ragazza, Lou (Olivia Cooke) con la quale ha fondato un duo di discreto successo nel circuito indipendente del metallo pesante, i Blackgammon. I due si spostano per gli Stati Uniti a bordo di un furgone che è stato riadattato per quel tipo di vita: di giorno si riposano, di notte si scatenano sul palco e infiammano gli animi delle persone che vengono a vederli e, soprattutto, a sentirli. Un giorno, però, all'improvviso, succede qualcosa di inaspettato e terribile: Ruben, infatti, non ci sente quasi più. Va a farsi vedere immediatamente da uno specialista, ma per lui ci sono solo cattive notizie: non solo non recupererà più l'udito perso, ma, addirittura, la situazione sembra destinata a peggiorare. Per lui è un vero e proprio shock: non sentirci più significa dire addio per sempre alla musica e a quella vita che adora. Come se non bastasse, Lou è piuttosto preoccupata per lui, e la cosa potrebbe rivelarsi deleteria per lei, che è fino a non molto tempo fa ha fatto uso di eroina e che è un'ex autolesionista.

© Prime Video

approfondimento Golden Globe, i film: trionfa Nomadland, commozione per Boseman Poiché di finire il tour non se ne parla - è proprio impossibile - e poiché i soldi per un impianto cocleare non ci sono, Ruben si lascia convincere e va a parlare con un certo Joe (Paul Raci), un veterano del Vietnam che gestisce una comunità per giovani non udenti in una bella casa in mezzo alla natura. Lou però non potrà stare lì, per non influenzare il processo. Ma quale processo? Semplice: Ruben dovrà prendere atto di quanto gli è successo e dovrà imparare a vivere senza l'udito. Viene accolto subito dagli altri ospiti, che lo aiutano ad adattarsi, e impara abbastanza in fretta il linguaggio dei segni, ma il suo sogno è quello di tornare a sentire, per poter riabbracciare finalmente la sua ragazza e riprendere la sua vita con lei. Affrontare e soprattutto accettare la realtà, però, non sarà per niente facile...

Sound of Metal: il cast approfondimento Oscar 2021, Miglior Attore Protagonista: tutte le nomination. FOTO Riz Ahmed è Ruben Stone (candidato come Miglior attore protagonista) Olivia Cooke è Louise "Lou" Berger Paul Raci è Joe (candidato come Miglior attore non protagonista) Lauren Ridloff è Diane Mathieu Amalric è Richard Berger Tom Kemp è il Dr. Paysinger