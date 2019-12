Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 9 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 9 dicembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Amici come prima, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia diretta da Neri Parenti, con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso hotel di proprietà del facoltoso imprenditore Massimo Colombo e di sua figlia Luciana. In seguito alla cessione a un altro gruppo aziendale, Cesare perde il lavoro, ma moglie e figlio pressano con le loro richieste economiche, per cui l'uomo si vede costretto a inventarsi qualcosa. Ecco quindi che Cesare, saputo che Luciana sta cercando una badante per il padre Massimo, decide di proporsi in prima persona per l’incarico travestendosi da donna. Commedia all’italiana che riunisce il mitico duo formato da Massimo Boldi e Christian De Sica.

12 cuccioli da salvare, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Diretto da Kieth Merrill, con Sean Patrick Flanery, D. B. Sweeney, Danielle Chuchran, Alli Simpson, Darren Ewing, Alisha Mullally. La magia del Natale al servizio di un gruppo di teneri cuccioli. Per salvarli dalla chiusura dal canile locale, una ragazza organizza un fastoso musical di beneficenza. Una commedia da guardare con tutta la famiglia, che piacerà agli amanti degli animali.

Se scappi, ti sposo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Se scappi, ti sposo è un film diretto da Garry Marshall, con Richard Gere, Paul Dooley, Julia Roberts Hector Elizondo, Joan Cusack. Racconta la storia del reporter newyorkese Ike Graham in cerca di un'idea interessante a cui dedicare il nuovo articolo della sua rubrica su USA Today. Al pub dove solitamente trova ispirazione conosce un uomo sconsolato che gli racconta di una donna che ha sistematicamente abbandonato all'altare ogni suo sposo nel giorno delle nozze. Il giornalista decide così di scrivere un articolo sulla “sposa in fuga”, mettendo in moto una serie di incontri e una storia d’amore inaspettata. Una commedia romantica con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts.

La scuola serale, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2018 per la regia di Malcolm D. Lee, con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco, Al Madrigal. Rimasto senza lavoro, Teddy torna a scuola per ottenere il diploma e scopre che il suo storico rivale è diventato preside. Kevin Hart scatena la sua comicità in una commedia spassosa.

Book Club - Tutto può succedere, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film del 2018 diretto da Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia. Diane, Vivian, Sharon e Carol si conoscono da trent’anni e ogni anno si assegnano un libro da discutere davanti a un bicchiere di vino. Insieme costituiscono il club del libro, una vera istituzione negli States. Ma quando si imbattono in “Cinquanta sfumature di grigio”, le prodezze del bel Christian Grey le convincono a dare un’impennata inedita alla loro vita sessuale. Divertente commedia romantica che segna il debutto alla regia di Bill Holderman, già produttore di film come “Leoni per agnelli” e “La regola del silenzio”.

Il peggior Natale della mia vita, ore 21:15 Premium Cinema

Film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Andrea Mingardi, Diego Abatantuono. Le avventure tragicomiche di Paolo per raggiungere sua moglie Margherita e i suoceri. La coppia ha in programma di festeggiare in famiglia e in un castello blasonato alle pendici del Monte Rosa. Un film leggero e divertente per una serata diversa dal solito.

Le amiche della sposa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film americano del 2011 per la regia di Paul Feig, con Rose Byrne, Jon Hamm, Kristen Wiil, Maya Rudolph, Melissa McCarthy. Annie è una ragazza single e semplice che ha avuto poche storie nella vita. La sua migliore amica, Lillian, sta per sposarsi e le chiede di essere una delle damigelle d’onore, un compito oneroso e molto ambito da tante. Una goliardica commedia al femminile.

Film biografici da vedere stasera in TV

L’uomo dal cuore di ferro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2017 diretto da Cédric Jimenez, con Jason Clarke, Thomas M. Wright, Enzo Cilenti, Geoff Bell, Noah Jupe, Barry Atsma. La pellicola porta sullo schermo la vita politica di Reinhard Heydrich, uno dei più potenti gerarchi della Germania nazista. Una storia strana ed inquietante.

First man – Il primo uomo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. “First man” ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al seguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil. Il film è stato candidato a quattro premi Oscar e ha vinto la statuetta per i “Migliori effetti speciali”. Fra gli altri riconoscimenti figura anche un Golden Globe per la “Miglior colonna sonora originale”.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al bosco dei 100 acri, ore 21:00 Sky Cinema Family

Il live action Disney diretto da Marc Forster, con Ewan McGregor che interpreta Christopher Robin, il bambino delle avventure con gli animali del Bosco dei Cento Acri. Christopher ora è cresciuto e vive a Londra, lo ritroviamo alle prese con i problemi dell’età adulta e quasi dimentico dello stupore e della fantasia che hanno caratterizzato la sua infanzia. Ma prima o poi il passato ritorna: Christopher ritrova inaspettatamente Winnie the Pooh e i suoi vecchi amici, che lo aiuteranno a recuperare una valigia con dentro alcuni importanti documenti della società per cui lavora. Winnie the Pooh, Tigro e Pimpi in versione live action, al fianco di un meraviglioso Ewan McGregor.

Batman – Il ritorno, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Tim Burton, con Michael Keaton nei panni di Batman. L’uomo pipistrello deve difendere Gotham City dal malvagio e folle Pinguino (interpretato da Danny De Vito) e dalla subdola e seducente Catwoman (Michelle Pfeiffer). Atmosfere cupe e successo di critica e pubblico, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Contraband, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film americano del 2012 di Baltasar Kormakur, con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Rivisi. È passato del tempo da quando Chris ha chiuso i ponti con la sua vita precedente, dov’era un contrabbandiere di successo. Però la tranquillità e l’onestà gli stanno strette: la sua vita viene nuovamente sconvolta quando accetta l’incarico di un boss della droga. Un film da non perdere.

Fast & furious 6, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film d’azione diretto da Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Le nuove avventure di Dominic Toretto, tra amore per le automobili e un'irrefrenabile voglia di vincere. Saga giunta ormai al sesto capitolo, “Fast & Furious 6” è un film da vedere per tutti coloro che hanno amato e apprezzato gli episodi precedenti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Io ti troverò, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 2016, diretto da Zack Whedon, con Aaron Paul e Annabelle Wallis. Claire e David sembrano una coppia perfetta. I due vivono un'intensa storia d'amore finché un giorno Claire scompare improvvisamente, senza lasciare tracce. David parte alla sua ricerca e le indagini lo portano a scoprire che la ragazza non è quello che sembrava. Un thriller che vi terrà col fiato sospeso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Still Alice, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“Still Alice”, un film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata. Un’intensa interpretazione di Julianne Moore, premiata con l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Le pagine della nostra vita, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Nick Cassavetes, con Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands, James Garner, James Marsden, Sam Shepard, Joan Allen. La storia d’amore di un uomo e una donna attraverso i decenni: è nella Carolina del Sud degli anni ’40 che il ragazzo, di estrazione operaia, conosce la rampolla di buona famiglia Allie Hamilton (interpretata da Rachel McAdams e Gena Rowlands nei diversi momenti della sua vita). I due sono separati dalle convenzioni sociali, ma la passione li aiuta a superare qualsiasi ostacolo. Un dramma sentimentale con protagonista un “giovane” Ryan Gosling.

