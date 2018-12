Winnie The Pooh, arriva "Ritorno al Bosco dei 100 Acri". IL VIDEO

Winnie the Pooh, Tigro e Pimpi in versione live action. Il film Disney Ritorno al Bosco dei 100 Acri porterà dal 30 agosto nelle sale italiane le storie e i personaggi inventati da Alan Alexander Milne nel 1924. Protagonista un Christopher Robin non più bambino, immerso nella Londra di metà Novecento e pronto a riabbracciare i vecchi amici. A dirigere la pellicola il regista Marc Forster (Il cacciatore di aquiloni, World War Z, 007 - Quantum of Solace).

La trama

Ewan McGregor interpreta Christopher Robin, il bambino che dopo le avventure con gli animali del Bosco dei Cento Acri, ora è cresciuto e vive a Londra, nella metà del '900. Lo ritroviamo alle prese con i problemi dell’età adulta e quasi dimentico dello stupore e della fantasia che hanno caratterizzato la sua infanzia. Ma prima o poi il passato ritorna: Christopher ritrova inaspettatamente Winnie the Pooh e i suoi vecchi amici, che lo aiuteranno a recuperare una valigia con dentro alcuni importanti documenti della società per cui lavora. In una clip pubblicata in esclusiva da Sky tg24 si vedono il simpatico orsacchiotto di pezza e il suo amico Christopher che, all'interno di una cabina telefonica, sta cercando di spiegargli come comportarsi per non dare troppo nell'occhio, arrivando a suggerirgli di fingere di dormire: per tutta risposta, Winnie The Pooh si addormenta per davvero.

Basato sui personaggi creati da Milne

La sceneggiatura del film è di Alex Ross Perry, del premio Oscar Tom McCarthy e dell’autrice candidata all’Oscar Allison Schroeder ed è basata su una storia scritta da Greg Brooker e Mark Steven Johnson, a sua volta basata sui personaggi creati da Alan Alexander Milne ed E.H. Shepard. Oltre a McGregor, nel film recitano l’attrice Hayley Atwell nel ruolo della moglie Evelyn, Bronte Carmichael nella parte della figlia Madeline, mentre l’attore Mark Gatiss è Giles Winslow, il capo di Christopher.