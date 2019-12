Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 9 dicembre

Programmi tv in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagna dietro le quinte del programma fino al giorno della finale.

Best Bakery: pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno ancora un’altra puntata di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux giudicano numerose pasticcerie in tutta Italia. Protagoniste della sfida di oggi sono tre pasticcerie d'eccezione, tra le migliori del panorama napoletano. I locali hanno una lunga storia alle spalle, ma sono attenti alle nuove tendenze e ai nuovi gusti.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:00 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

I nazisti e l’arte rubata, ore 21:15 Sky Arte HD

Facciamo luce sull'ossessione dei nazisti per l'arte e sui tanti furti di capolavori da loro perpetrati durante la seconda guerra mondiale.

Affari di famiglia, ore 21:20 Blaze

A partire dalle 21:20, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 20:55 Comedy Central

Maurizio Battista presenta uno spettacolo intitolato “Cavalli di razza e vari puledri”, dove i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato agli inizi della sua carriera e i Puledri i nuovi comici.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.05 lei

Una serie affascinante ed emozionante con Emma Willis nei panni di un’assistente in un reparto di maternità. Un programma di training di 12 settimane con cui Emma impara sul campo ad assistere le ostetriche nel difficile ma straordinario compito di far nascere i bambini.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery channel

Sulla Terra ci sono tracce di fenomeni inspiegabili, visibili dallo spazio. Le immagini satellitari rivelano alcuni grandi cumuli in Romania, a pochi chilometri dalla residenza di Vlad l'Impalatore. Potrebbe trattarsi della tomba a lungo perduta di Dracula?

I misteri della Bibbia con Albert Lin, ore 20:55 National Geographic

Albert Lin analizza alcuni dei misteri e delle storie principali della Bibbia, tentando di separare il racconto dalla realtà. La distruzione di Sodoma e Gomorra è uno dei più grandi disastri raccontati nella Bibbia. Ma il racconto si ispira a un evento realmente accaduto? Albert Lin indaga.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Dopo aver studiato i principi della progettazione delle armature, Kevin Moore e Grant Reynolds si sfidano in un duello a bordo di un tosaerba per conquistare il cortile. Cosa potrebbe andare storto?

Seconda guerra mondiale: i momenti decisivi, ore 21:00 History

Con il supporto di mappe, fotografie d'archivio e filmati, ripercorriamo gli eventi più importanti della Seconda guerra mondiale tra vittorie e sconfitte. Nel 1943, tedeschi e giapponesi accusano le prime difficoltà. Mussolini viene liberato dalle forze tedesche e Stalin, Roosevelt e Churchill pianificano nuove strategie.

Leoni: assassini insuperabili, ore 21:10 Nat Geo Wild

I leoni sono gli unici grandi felini che cacciano in gruppo. Cosa rende la loro strategia di caccia in branco così efficace e perché gli altri grandi felini non adottano la stessa tattica?

Serie TV in onda stasera

Watchmen - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo gli episodi doppiati in italiano di “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

War of the worlds - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Su Fox in prima visione tv, vediamo “War of the Worlds”, la serie tv con Gabriel Byrne che è un adattamento dell'omonimo romanzo di H.G. Wells. Rispetto al romanzo, troviamo un’ambientazione europea (tra Inghilterra e Francia) e ai giorni nostri. Tutto inizia quando un laboratorio astronomico sulle Alpi orientali francesi capta una frequenza potentissima e innaturale, alla quale segue una caduta di numerosi oggetti non identificati in vari luoghi del mondo, sempre vicino a centri abitati.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

This is us - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00 vediamo invece la quarta stagione di“This is us”, la serie vincitrice di un Golden Globe e tre Emmy che racconta, nel corso di tre archi temporali, un dramma familiare. Le vicende di tre fratelli gemelli vengono vissute dal 1980, anno della loro nascita, fino alla vita adulta.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo invece la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Strike - Il richiamo del cuculo - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, arriva l’adattamento inglese dei primi tre romanzi di Robert Gailbraith, pseudonimo sotto cui si cela J.K. Rowling, la “mamma” di Harry Potter. Protagonisti il detective privato Cormoran Strike e la sua assistente Robin Ellacott.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo l’ottava stagione di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. I 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan sono interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:15 DeA kids

Continua la trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! Il mistero ha inizio, ore 21:25 Boomerang

Cosa fa nascere grandi amicizie? Per Daphne, Velma, Fred, Shaggy e Scooby la risposta è molto semplice: i Misteri! Scopriamo come Scooby e la sua gang si sono conosciuti!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:10 Disney Junior

Alle 21:10 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

