X Factor Daily, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno e condotto da Luna Melis, ci racconta come i concorrenti trascorrono le giornate tra prove, preparazioni e massima attenzione ai particolari. La settimana che segue la prima uscita degli inediti è sempre quella più attesa da tutti concorrenti. Tante le emozioni accumulate durante la serata e la consapevolezza di aver raggiunto comunque un traguardo davvero importante per l’inizio della carriera. Subito dopo il quinto Live Show, la conduttrice del Daily Luna Melis raggiunge i sette concorrenti in gara nel backstage. Insieme leggono i commenti dei fan sugli inediti appena usciti. Per Sofia “finalmente i brividi”, mentre un sostenitore dei Sierra dichiara “tutti i voti saranno per voi”. Davide viene paragonato a Michael Bublè, mentre i Booda vengono contestati per il testo ma invece la musica ha colpito nel segno. Per Giordana e Nicola commenti negativi ma l’entusiasmo è talmente alto che tutti sono comunque orgogliosi di quanto fatto finora. L’attenzione poi si sposta su Nuela, ospite della filiale di Intesa Sanpaolo in piazza Cordusio per il suo primo concerto. Il ragazzo è stato uno dei protagonisti durante le selezioni per X Factor 13 grazie al suo brano “Carote” diventato virale sul web.

La festa con Marracash e Alessandra Amoroso

Dopo aver ricevuto le assegnazioni dai rispettivi giudici, i concorrenti di X Factor 13 escono dalle mura del Loft per il party della Billboard Music Fest, in cui hanno occasione di rilassarsi un po' e fare degli incontri molto speciali. Alessandra Amoroso abbraccia le Under Donne mentre i Booda si confrontano con Mondo Marcio. Una settimana ricca per i concorrenti che sono stati da Intesa Sanpaolo per esibirsi con i loro inediti per la prima volta fuori dall'X Factor Dome. I Booda, Davide Rossi, Eugenio Campagna, Giordana Petralia, Nicola Cavallaro, la Sierra e Sofia Tornambene hanno fatto ascoltare i loro inediti dal vivo, l’ennesimo evento indimenticabile grazie alla partecipazione ad X Factor.

Il contest su TikTok

La settimana viene scandita ovviamente anche dalle prove in vista dell’importantissimo sesto Live. Nel frattempo però i ragazzi possono valutare il loro rendimento anche grazie a TikTok. Luna Melis fa nuovamente visita nel loft e mostra a tutti i concorrenti come sta andando la #XF13INEDITI challenge su Tik Tok. Gli utenti si stanno divertendo a cantare le cover degli inediti dei concorrenti per vincere i biglietti della Finale del 12 dicembre. Un gioco appassionato che diverte gli stessi protagonisti, davvero colpiti dal vedere tante persone impegnate a cantare le cover degli inediti. Da Eugenio ai Booda, tutti sono coinvolti nel gioco e giudicano le perfomance dei propri fan. Per Davide invece c’è la sorpresa dell’esibizione della zia che balla sulle note del suo inedito. Sofia invece viene “omaggiata” da una youtuber.

