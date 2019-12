Continua su Sky Atlantic la corsa di Watchmen , la nuova serie cult di casa HBO creata da Damon Lindelof e ispirata all'omonima opera a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Ecco alcune anticipazioni sull' ottavo e penultimo episodio , in onda lunedì 9 dicembre in versione originale sottotitolata alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). Il settimo episodio in versione doppiata in italiano andrà invece in onda in prima serata alle 21.15. - Watchmen, la serie tv: ecco dove vederla

di Linda Avolio

Watchmen: cosa va in onda lunedì 9 dicembre su Sky Atlantic

Lunedì 9 dicembre su Sky Atlantic andrà in onda l'ottavo e penultimo episodio di Watchmen in versione originale sottotitolata alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). In prima serata, invece, andrà in onda il settimo episodio in versione doppiata in italiano. Trovate qui la recensione (ovviamente ci sono SPOILER per chi non ha ancora visto l'episodio!), mentre trovate qui le foto.

Watchmen, stagione 1, episodio 8: alcune anticipazioni

A God Walks into a Bar (Un dio entra in un bar) è l'ottavo e penultimo episodio della prima stagione di Watchmen. Il misterioso passato di Angela in Vietnam viene finalmente rivelato, così come viene svelato il ritorno sulla Terra del Dr. Manhattan. Nel presente, i seguaci del Senatore Keene tentano di rapire Cal/Jon per portare a termine il loro folle piano.

