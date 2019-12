Watchmen, la serie tv: ecco dove vederla

Mancano solo due episodi alla fine di Watchmen , la nuova serie cult di casa HBO creata e realizzata da Damon Lindelof, già al timone di un'altra serie di nicchia ma veramente stupenda, The Leftovers . In attesa dei prossimi appuntamenti, andiamo a scoprire dove vedere Watchmen .

Una sfida che, finalmente, possiamo definire vinta: è quella che Damon Lindelof e HBO hanno dichiarato al mondo intero della serialità televisiva e, soprattutto, ai fan duri e puri della famosissima miniserie a fumetti uscita tra il 1986 e il 1987 targata Alan Moore e Dave Gibbons. Ci riferiamo ovviamente a Watchmen, che dopo alcuni episodi preparatori ha, per usare un'espressione colloquiale, ingranato alla grande, regalandoci nelle ultime settimane delle perle di scrittura, recitazione, messa in scena, montaggio, e chi più ne ha più ne metta.

Chi la sta seguendo fin dall'inizio si è già segnato le date sul calendario, ma i ritardatari e gli scettici che si sono accorti solo ora che vale veramente vedere questa serie come possono fare per recuperare gli episodi già trasmessi? E dove vedere gli ultimi due, l'ottavo e il nono? Niente paura: ve lo diciamo noi.

Watchmen, scopri dove vedere la serie tv

Negli Stati Uniti d'America Watchmen è trasmessa da HBO, mentre in Italia va in onda in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Atlantic. Ovviamente la trovate anche On Demand e in streaming su NOW TV, dunque potete tranquillamente recuperare gli episodi usciti finora (dal primo al settimo). Sky Atlantic trasmette sia la versione in lingua originale sottotitolata in italiano in contemporanea con gli U.S.A., sia la versione doppiata, a distanza di una settimana. Ecco dunque il calendario per gli ultimi due episodi, l'ottavo e il nono:

Watchmen, ottavo episodio in versione originale sottotitolata: lunedì 9 dicembre alle 03.00 (in contemporanea con la messa in onda americana), poi in replica alle 22.15, dopo il settimo episodio in versione doppiata.

Watchmen, ottavo episodio in versione doppiata: lunedì 16 dicembre alle 21.15.

Watchmen, nono episodio in versione originale sottotitolata (finale di stagione): lunedì 16 dicembre alle 03.00 (in contemporanea con la messa in onda americana), poi in replica alle 22.15, dopo l'ottavo episodio in versione doppiata.

Watchmen, nono episodio in versione doppiata (finale di stagione): lunedì 23 dicembre alle 21.15.

Watchmen, il cast della serie tv

Watchmen, il fumetto e il film

Come ormai sanno anche i sassi, Watchmen nasce come miniserie a fumetti grazie al genio dell'autore Alan Moore e dell'illustratore Dave Gibson. I vari numeri vennero pubblicati in dodici albi mensili tra il 1986 e il 1987 da DC Comics, e poi vengono riuniti in un'unica raccolta nel 1987. Al momento del debutto, Watchmen fece scalpore non solo per il tipo di (super)eroe rappresentato - in realtà degli umanissimi e non propriamente onorevoli vigilantes mascherati, a eccezione del Dottor Manhattan, chiamato anche il Dio Blu proprio a causa dei suoi enormi poteri -, ma anche per la direzione presa dal finale, assolutamente figlio della propria epoca (ndr, siamo ancora nel periodo passato alla Storia come Guerra Fredda).

Il film del 2009 diretto da Zack Snyder segue abbastanza fedelmente i comics e ricostruisce personaggi e ambientazioni in maniera quasi pedissequa, ma va a modificare in parte il finale, probabilmente per renderlo più in linea con l'epoca.

Watchmen, la serie tv

La serie, invece, è un vero e proprio sequel del fumetto, al punto da essere piena di richiami e riferimenti. O meglio: è il nuovo capitolo della saga. I collegamenti col passato sono numerosi - i personaggi di Laurie Blake, di Alan Veidt e del Dr. Manhattan, il famigerato calamaro gigante, il documentario sui Minutemen, l'episodio che racconta la genesi di Hooded Justice, Giustizia Mascherata, il primo vigilante mascherato, e via dicendo -, ma allo stesso tempo racconta qualcosa di nuovo pur rimanendo fedele all'atmosfera della storia originale. Non siamo più in piena Guerra Fredda, ma siamo comunque in un'America angosciata e paranoica, infestata dal razzismo. Della serie: gli anni passano, le rogne restano.

Ma in definitiva, Watchmen a chi è indirizzata? Agli amanti del fumetto, o, al contrario, a degli spettatori che possono approcciarvisi a mente sgombra? Per i fan di vecchia data della saga - per quelli dalla mente un po' aperta, ovviamente, non per quelli "Eh ma l'originale è sempre meglio dei sequel!" - Watchmen è una vera e propria esplosione di cosiddette chicche e di riferimenti, dunque per loro il divertimento è pressoché assicurato.

A chi invece ha iniziato a vedere la serie (o inizierà a vedere la serie) senza aver mai sfogliato un volume dei comics o senza aver mai visto il film diciamo: NO PANIC. Watchmen è stata appositamente concepita per essere seguita anche da chi non ha idea di chi siano il Dr. Manhattan, Alan Veidt e Laurie Blake, pertanto la si può guardare anche se non si è degli esperti in materia. Dunque cosa state aspettando? La fine (della serie) è vicinissima: non perdete altro tempo!