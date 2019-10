Watchmen, il cast della serie tv

Dal 21 ottobre ( clicca qui per scoprire di più sulla messa in onda ) l’attesissima serie tv ispirata al fumetto cult di Alan Moore arriva in prima visione su Sky Atlantic: ecco chi sono gli attori che fanno parte del cast di Watchmen , da Regina King a Robert Redford.

Watchmen, il ritorno dei vigilanti mascherati

Da lunedì 21 ottobre alle 3 del mattino arriva in prima visione tv in lingua originale su Sky Atlantic l’attesissima serie tv Watchmen, poi disponibile anche su On Demand e su NOW TV. Gli episodi doppiati in italiano saranno invece disponibili la settimana successiva, a partire da lunedì 28 ottobre alle 21.15.

La serie targata HBO e creata da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) è ispirata a Watchmen, fumetto di culto scritto da Alan Moore e illustrato da Dave Gibbons. Di quell’opera prende le premesse e alcuni personaggi, spostando però l’azione trent’anni più avanti, ovvero ai giorni nostri, in un presente alternativo dove non esistono internet e cellulari e Robert Redford è il più longevo presidente degli Stati Uniti d’America.

A proposito della trama (qui spiegata in maniera più esaustiva) si sanno ancora pochi particolari, mentre è già confermato il cast di Watchmen: ecco gli attori e i personaggi principali dello show in onda su Sky Atlantic.

I personaggi e il cast di Watchmen

Regina King è Angela Abar/Sister Night

Protagonista all’interno del cast di Watchmen è senza dubbio la bravissima Regina King (guarda le foto), a cui spetta il ruolo del detective Angela Abar, che opera anche come vigilante in maschera dietro lo pseudonimo di Sister Night. Regina, il cui primo grande exploit è stata la sitcom 227, ha fatto gavetta sia al cinema che in tv in pellicole come Jerry Maguire e serie tv come The Big Bang Theory e The Leftovers. La svolta è però arrivata con il film Se la strada potesse parlare, grazie al quale ha vinto il premio Oscar come Miglior attrice non protagonista nel 2019.

Don Johnson è Judd Crawford

Noto soprattutto per il ruolo del detective Sonny Crockett nel longevo telefilm Miami Vice, Don Johnson è un volto noto dell’entertainment a stelle e strisce, ma anche un attore di esperienza, che può vantare in curriculum ruoli sia da protagonista come in Harley Davidson & Marlboro Man che secondari come in Django Unchained. A lui la parte del navigato commissario Crawford, capo della polizia di Tulsa, Oklahoma.

Jean Smart è Laurie Blake

Conosciuta soprattutto per il suo lavoro in tv, a partire dalla serie Quattro donne in carriera, fino ad arrivare agli Emmy come guest star in Frasier, passando per una lunga serie di film per la televisione, Jean Smart è una vera e propria celebrity del piccolo schermo USA, con frequenti incursioni anche al cinema. In Watchmen è Laurie Blake, un’agente dell’FBI dal passato glorioso, giunta a Tulsa per indagare su un omicidio.

Tim Blake Nelson è Looking Glass

Caratterista di grandissima esperienza, Tim ha preso parte a numerose pellicole con parti secondarie, riuscendo però anche a ritagliarsi una parte da protagonista nel recente La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen. Da segnalare, tra i suoi altri ruoli, quelli in Fratello, dove sei, L’incredibile Hulk e Syriana. In questo caso interpreta il misterioso vigilante Looking Glass.

Jessica Camacho è Pirate Jenny

Attrice americana che si è fatta le ossa partecipando a episodi di numerose serie tv, Jessica è nota soprattutto per il ruolo di Gypsy in The Flash. Watchmen potrebbe essere la sua grande occasione per sfondare.



Jeremy Irons è Adrian Veidt

Uno dei due grandi veterani del cast di Watchmen, Jeremy Irons è un attore che non ha bisogno di presentazioni. Insignito nel 1991 del premio Oscar, oltre che di un Golden Globe e di un David di Donatello, per la sua eccezionale interpretazione ne Il mistero von Bulow, ha partecipato a numerose pellicole di spicco, da Mission a Lolita, passando per Die Hard – Duri a morire. In Watchmen è Adrian Veidt, meglio noto come Ozymandias, personaggio che già compariva nel fumetto di Alan Moore.

Yahya Abdul-Mateen II è Cal Abar

Attore noto per la sua parte nella serie tv The Getdown e per aver interpretato Black Manta in Aquaman, interpreta il personaggio di Cal Abar.

Robert Redford è… Robert Redford

L’altro attore leggendario del cast di Watchmen, la serie, qui presente oltretutto nel ruolo di se stesso. Nella realtà alternativa narrata dallo show HBO, infatti, Robert Redford è il presidente degli Stati Uniti dal 1992. Il nostro eroe si è “solo” aggiudicato un premio Oscar come Miglior regista per Gente comune e un Oscar alla carriera nel 2002, e ha all’attivo una serie di grandissimi film sia come attore (Corvo rosso non avrai il mio scalpo, La stangata) che come regista (sia il già citato Gente comune che In mezzo scorre il fiume). Serve altro?



