Watchmen, la trama della serie tv

Su Sky Atlantic sta per arrivare Watchmen , l'attesissima serie targata HBO sviluppa da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) e basata sull'omonima creatura di carta e d'inchiosto creata dal maestro Alan Moore tra il 1986 e il 1987. L'appuntamento con il primo episodio in versione originale sottotitolata e in contemporanea con gli U.S.A. è per lunedì 21 ottobre alle 03.00 del mattino (poi disponibile anche su On Demand e su NOW TV), mentre gli episodi in versione doppiata in italiano andranno in onda il lunedì sera alle 21.15 a partire dal 28 ottobre. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla trama.

Watchmen, ecco di cosa parla la serie



Sono passati circa tre anni dalla famigerata "Notte Bianca" - un terribile e sanguinoso attacco ideato e messo a segno da un gruppo di suprematisti bianchi contro le forze dell’ordine e le loro famiglie -, e, proprio a seguito degli atroci atti di violenza di quella maledetta notte, gli agenti delle forze dell'ordine sono ormai costretti a coprirsi il volto con delle bandane gialle per proteggere la loro identità mentre operano in un clima di paranoia e terrore. Intanto, il Settimo Reggimento - il gruppo terroristico dietro la strage, un gruppo di fanatici di Rorschach, come ben lasciano intendere le loro maschere - vive nascosto nell'ombra, ma pronto a colpire di nuovo. Legati da questo tragico avvenimento, la detective Angela Abar e Judd Crawford, il capo della polizia di Tulsa, Oklahoma, uniranno le forze per investigare su una sparatoria che potrebbe preludere a una nuova ondata di attacchi. Intanto, Laurie Blake, agente dell'FBI dal passato glorioso, arriva in città per indagare su un altro macabro caso. Un omicidio.

Watchmen, le prime foto della serie tv